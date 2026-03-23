На Кубани в 2025 году ввели 29,6 тысячи «квадратов» объектов лайт индастриал

В Краснодарском крае по итогам 2025 года введено в эксплуатацию 29,6 тыс. кв. м площадей формата light industrial класса B, сообщил «Эксперту Юг» руководитель направления производственной недвижимости NF GROUP Евгений Платонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По его словам, регион остается ключевым центром развития качественных объектов данного сегмента в Южном федеральном округе, где суммарный объем реализуемых проектов достигает около 60 тыс. кв. м.

В настоящее время в стадии строительства находится еще порядка 10 тыс. кв. м площадей класса B. В среднесрочной перспективе ожидается вывод на рынок новых проектов, в том числе промышленного парка «РВБ Промпарк» в Краснодаре, который планируется разместить рядом с распределительным центром Wildberries. Площадь участка под проект составляет около 20 га, потенциальный объем застройки, по оценкам экспертов, может достигнуть 50–100 тыс. кв. м, при этом окончательные параметры проекта пока не раскрываются.

Вячеслав Рыжков