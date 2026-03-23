Почему JAECOO J6 сравнивают с Range Rover Evoque

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум» Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум» Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

С выходом JAECOO J6 мы стали все чаще встречать комментарии о том, что новинка напоминает Range Rover Evoque. Когда перед глазами появляется кроссовер с чистым силуэтом, высокой боковой линией и аккуратно обыгранной кормой, ассоциации с европейскими моделями премиального сегмента действительно могут возникать почти сразу. Мы дождались поступления J6 в дилерский центр АВТО ДЛЯ ВАС и решили посмотреть на новинку вживую, а не оценивать по фотографиям и рендерам. Начать стоит с инженерии. J6 построен на платформе T1X, в разработке которой использовались технологии Chery Jaguar Land Rover. Поэтому ассоциация J6 с Evoque может объясняться не только дизайном, но и вполне понятным инженерным контекстом.

Силуэт и пропорции

При первом взгляде на автомобиль, формы фонарей или зеркал — последнее, на что человек обращает внимание. Прежде всего взгляд считывает общую картину. У JAECOO J6 высокий пояс кузова, ровная линия крыши, выраженная боковая поверхность и минимум пластиковых накладок. За счет этого автомобиль выглядит собранно и визуально дороже, чем многие кроссоверы, пытающиеся привлечь внимание сложными выштамповками и чрезмерным декором.

Примерно на таком же эффекте строился и Evoque. У него акцент не на декоративных элементах, а на пропорциях, чистоте формы и плотности силуэта. Именно поэтому сравнение между этими моделями возникает так быстро. Не потому, что одна машина повторяет другую, а потому, что обе работают в близкой дизайнерской логике.

Но дальше начинаются различия. Evoque всегда был более «модным» и купеобразным по подаче. JAECOO J6 смотрится прямее, строже и практичнее. У него меньше желания казаться дизайнерским аксессуаром и больше ощущения классического, полноценного кроссовера с просторным и практичным салоном. Для российского покупателя это особенно важно, потому что от автомобиля ждут не только красивого внешнего вида, но и полезной повседневной функциональности.

Передняя часть JAECOO J6

Если отойти от общего впечатления и посмотреть на переднюю часть, ассоциации с Evoque тут же отходят на второй план. У JAECOO J6 свое «лицо»: крупная вертикальная решетка, строгая световая графика, массивная и монументальная передняя часть. Автомобиль не выглядит легким или «игрушечным».

Именно передняя часть наилучшим образом отражает характер J6. В ней меньше визуальной мягкости и больше прямолинейности, что уже стало частью фирменного стиля бренда. Автомобиль выглядит самостоятельным по настроению и архитектуре.

Задняя часть как главный источник ассоциации

Сильнее всего ассоциация с Evoque возникает именно при взгляде на заднюю часть J6. И это легко объяснить. У JAECOO J6 корма построена на тех приемах, которые давно считаются базовыми в современном дизайне городских премиальных кроссоверов: узкая горизонтальная графика фонарей, темная перемычка между ними, чистая поверхность двери багажника, спокойный бампер и явный акцент на визуальную ширину кузова. За счет этого задняя часть выглядит собранной, аккуратной и «дорогой» на глаз.

Именно в этом ракурсе Evoque вспоминают чаще всего. Не потому, что у машин одинаковые фонари или совпадает геометрия бампера, а потому, что обе модели стремятся к одному эффекту: сделать корму широкой, спокойной и визуально устойчивой. Такой прием давно работает в сегменте и помогает автомобилю выглядеть дороже своего класса.

Но если посмотреть внимательнее, разница между моделями хорошо видна. У JAECOO J6 задняя часть более прямая и геометричная. В ней сильнее читается объем багажного пространства, больше практического смысла и меньше «купейного» настроения. Автомобиль строже, рациональнее и понятнее по форме.

Evoque в этом ракурсе выглядит более сложным и пластически насыщенным. Даже если визуальная ассоциация и возникает, итоговое впечатление от автомобилей остается разным.

Что в итоге

Почему сравнение JAECOO J6 и Range Rover Evoque вообще появилось — вполне понятно. Но важнее не сам факт ассоциации, а причина, по которой она возникает. J6 использует тот же современный дизайнерский язык, который давно ассоциируется у аудитории с городскими кроссоверами: чистые линии, визуальная ширина кузова, спокойная световая графика и собранность.

При этом назвать JAECOO J6 чьей-то тенью точно нельзя. У него более прямой профиль, более строгая передняя часть и более практичная корма. Поэтому JAECOO J6 воспринимается не просто как очередной новый кроссовер, а как автомобиль, который выглядит современно, цельно и визуально дороже, чем можно ожидать в этом сегменте.

