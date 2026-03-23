Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На территории районной больницы в Темрюке нашли 100-килограммовую авиабомбу

В Темрюке Краснодарского края специалисты Росгвардии уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на территории центральной районной больницы. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снаряд обнаружили рабочие во время земляных работ; он был покрыт коррозией, Взрывотехники установили, что находка представляет собой фугасную авиационную бомбу ФАБ-100 и обезвредили ее на месте.

Вячеслав Рыжков

