На территории районной больницы в Темрюке нашли 100-килограммовую авиабомбу

В Темрюке Краснодарского края специалисты Росгвардии уничтожили 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на территории центральной районной больницы. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по региону.

Снаряд обнаружили рабочие во время земляных работ; он был покрыт коррозией, Взрывотехники установили, что находка представляет собой фугасную авиационную бомбу ФАБ-100 и обезвредили ее на месте.

Вячеслав Рыжков