Bloomberg: через Ормузский пролив пытаются пройти два индийских газовоза

Два танкера под индийскими флагами, которые перевозят сжиженный углеводородный газ (LPG), в настоящее время проходят через Ормузский пролив и находятся вблизи побережья Ирана. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные системы отслеживания судов.

По данным агентства, Jag Vasant и Pine Gas двигались от побережья ОАЭ в направлении к иранским островам Кешм и Ларак. Bloomberg пишет, что танкеры, вероятнее всего, направляются в Индию, поскольку в стране острый дефицит LPG. Индия ведет переговоры с Ираном о поставках топлива, используемого в стране в основном в качестве ресурса для приготовления пищи.

Транзит через Ормузский пролив может занять около 14 часов, отметили в Bloomberg. Если суда будут идти по траектории без препятствий, то к вечеру понедельника смогут достичь другой стороны пролива — в Оманском заливе. 13 марта иранская сторона также разрешила пройти через перекрытый Ормузский пролив двум индийским газовозам — Shivalik и Nanda Devi, перевозившим LPG.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран перекрыл движение по проливу и атакует танкеры, пытающиеся пройти морской коридор. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не откроет пролив к вечеру 23 марта, то американская сторона уничтожит всю энергетику Исламской Республики.

