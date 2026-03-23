JP: США уведомили Израиль о подготовке вторжения на иранский остров Харк

США заявили Израилю, что у них «может не остаться другого выбора», кроме как начать наземную военную операцию по захвату иранского острова Харк. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на источники.

По данным источников, вооруженные силы США ускорили переброску нескольких тысяч морских пехотинцев и военнослужащих ВМС на Ближний Восток. Как пишет JP, в операции американской стороны участвуют три корабля, на борту которых находятся около 4,5 тыс. морских пехотинцев и дополнительный боевой персонал.

NBC сообщал, что США обсуждают вариант захвата иранских портов и размещения войск на небольших островах Персидского залива, чтобы обеспечить безопасность в Ормузском проливе. 16 марта Axios писал, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского нефтяного терминала на острове Харк.

14 марта США нанесли удар по острову Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что нефтяная инфраструктура острова не была уничтожена «из соображений приличия». 21 марта господин Трамп заявил, что дает иранской стороне 48 часов на разблокировку судоходства в Ормузском проливе, иначе США нанесут массированный удар по стране.

