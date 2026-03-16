Axios: Трамп обдумывает захват иранского острова Харк

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. Для такой операции потребуются сухопутные подразделения армии США.

Фото: Planet Labs PBC / AP

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил изданию, что окончательных решений по острову пока нет. Ситуация может измениться, если операция по разблокированию Ормузского пролива затянется. Президент, по словам источника, не намерен «ждать и позволять Ирану диктовать темп конфликта».

Еще один собеседник Axios пояснил, что господина Трампа привлекает идея полного захвата острова Харк, поскольку это станет «экономическим нокаутом для режима» и фактически лишит Тегеран значительной части доходов. Через этот терминал проходит около 90% иранского нефтяного экспорта.

Сенатор Линдси Грэм поддержал возможное решение президента США. По его словам, экономика Ирана будет «уничтожена», если страна потеряет контроль над нефтяным узлом.

«Редко в войнах противник сам предоставляет такую цель, способную радикально изменить исход конфликта, как остров Харк»,— написал он в X. «Тот, кто контролирует остров Харк, контролирует судьбу этой войны».

Президент Дональд Трамп санкционировал удар по Ирану, который он назвал «одним из самых мощных в истории Ближнего Востока». Атаки на инфраструктуру на острове Харк создают для США возможность установить контроль над этим объектом. Исламская Республика в ответ пообещала нанести массированные удары по ОАЭ, с территории которых атаковали Харк, и призвала к эвакуации граждан Эмиратов.

