Дороги Ярославской области не будут закрывать для грузовиков весной

В Ярославской области весной 2026 года не будут вводить ограничения движения для грузовых и тяжеловесных автомобилей. Об этом сообщило региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Власти полагают, что сейчас для этого нет оснований, которыми являются «снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог или их участков в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий».

«Введение ограничений движения для грузовых, тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения относящихся к государственной собственности Ярославской области в весенний период 2026 года не планируется»,— говорится в сообщении министерства.

Текущей весной владельцам грузовых и тяжеловесных ТС не нужно будет получать согласования. В министерстве призвали перевозчиков соблюдать постоянно действующие весовые и габаритные параметры. В 2025 году ограничения действовали с 24 марта по 22 апреля.

