В Махачкале отключат электричество на 50 улицах для ремонта подстанции

В Махачкале в понедельник, 23 марта, отключат электричество с 10:00 до 18:00 на 50 улицах. Ограничения связаны с плановым ремонтом подстанции «Махачкала-110», сообщает пресс-служба «Дагэнерго».

Энергетики проведут ремонтные работы на трансформаторном оборудовании и высоковольтные испытания. Для безопасного выполнения работ специалисты выведут из эксплуатации несколько фидеров подстанции.

Отключения затронут жителей улиц Урожайной, Махачкалинской, Дагестанской, Промышленной, Мира, Фрунзе, 15-я Линия, 17-я Линия, 1-я Махачкалинская, 1-я Урожайная, 2-я Урожайная, 3-я Урожайная, 4-я Урожайная, 5-я Урожайная, 6-я Урожайная, 7-я Урожайная, 8-я Урожайная, Автомобилистов, Александра Невского, Алисултанова, Ахульго, Ватутина, Габиева, Гази Омарова, Гоголева, Дагестанская, Дежнева, Етима Эмина, Загородная, Ибрагимовой, Исмаилова, Каммаева, Керимова, Колосная, Колышкина, Лизы Чайкиной, Локомотив, Магомед-Али Алиева, Магомедтагирова, Матросова и другие.

Всего под ограничения попадут более 50 улиц, включая кварталы частной застройки. Отмечается, что возможны перебои в энергоснабжении на прилегающих улицах и переулках.

Константин Соловьев