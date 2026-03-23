ООО «Славянск ЭКО» выплатило держателям облигаций 8,8 млн рублей
Краснодарская компания ООО «Славянск ЭКО» 17 марта 2026 года полностью выплатила владельцам биржевых облигаций серии 001P-04 купонный доход в размере 8,8 млн руб. по ставке 13% годовых.
Выплаты произведены по итогам седьмого купонного периода, который длился с 14 февраля по 17 марта 2026 года. Общая сумма составила 8 млн 825 тыс. руб.
Держатели 100 тыс. биржевых облигаций получили по 88,25 руб. на каждую ценную бумагу. В долларовом эквиваленте это составило $1,10 при курсе 80,23 руб. за доллар, установленном Банком России на 16 марта.
Облигации номинальной стоимостью 100 долларов США были зарегистрированы 30 июля 2025 года в рамках программы, одобренной регулятором в сентябре 2021 года. Компания полностью исполнила обязательства по купонным выплатам в установленный срок.
Расчеты с инвесторами проводились в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу валют.
ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировано в 2011 году в Краснодаре. Отрасль — производство нефтепродуктов. Генеральный директор предприятия — Константин Агаджанян. Компания занимает второю строчку в ТОП-100 предприятий Краснодарского края. Чистая прибыль в третьем квартале 2025 года составила 186,4 млн руб.