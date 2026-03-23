Бессент оценил выгоду России от ослабления санкций США на нефть

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ослабление американских санкций на российские энергоносители принесет России около $2 млрд дополнительных доходов. Это немного, заверил господин Бессент.

Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Abdul Saboor / Reuters

«Что лучше? Получит ли Россия больше денег, если нефть поднимется до $150 и они заберут 70% от этой суммы, а это $105, или если нефть останется ниже $100? Так они получают меньше денег. Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит $2 млрд — это один день бюджета Российской Федерации»,— сказал господин Бессент в эфире телеканала NBC News.

13 марта Минфин США выпустил лицензию на определенные сделки с российской нефтью для увеличения глобального охвата существующих поставок топлива. Документ позволяет России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. 19 марта ведомство обновило документ, запретив проводить операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

Блокировка Ормузского пролива в результате военной операции США и Израиля против Ирана привела к снижению добычи в странах Персидского залива и росту цен. По оценкам Вашингтона, временное смягчение ограничений направлено на стабилизацию рынка.

