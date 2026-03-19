США обновили лицензию на операции с российской нефтью, расширив запреты

Американский Минфин выпустил новую версию лицензии на определенные сделки с российской нефтью. В документ внесены уточнения, прямо запрещающие проводить операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

Разрешение распространяется на нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. Остальные условия остались прежними: транзакции в рамках лицензии разрешены до 11 апреля 2026 года.

Первая версия лицензии была выпущена 13 марта. Министр финансов США Скотт Бессент тогда говорил, что разрешение на продажу касается только нефти, которая «уже находится в пути». Цель выданной лицензии – увеличение глобального охвата существующих поставок топлива.