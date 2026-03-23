В домны подкинули цены

Стоимость российского полутвердого металлургического угля в портах к середине марта выросла примерно на 5% за неделю, до $128–148 за тонну в зависимости от направления. Росту цен способствовали спрос индийских металлургов и интерес к сортам второго эшелона. Но нарастить поставки может быть сложно, так как импортеры стали осторожнее подходить к новым сделкам из-за удорожания фрахта в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Цены на российский полутвердый коксующийся уголь в западных и восточных портах на второй неделе марта выросли на 4,4–5%, подсчитали в NEFT Research. На базисе FOB Азово-Черноморского бассейна качественное сырье марки Ж подорожало до $138,6, на Балтике — до $128,6, на Дальнем Востоке — до $148 за тонну. С начала года котировки выросли на 10,5%, 8,9% и 11,3%, а относительно марта 2025 года — на 33,3%, 28,7% и 34,5% соответственно.

Как указывают в NEFT Research, цены в западных портах выросли, несмотря на повышение фрахтовых ставок.

«Главным драйвером стал устойчивый спрос со стороны Индии. В частности, зафиксирована сделка по продаже партии угля марки ГЖ объемом 20 тыс. тонн с поставкой в апреле»,— указывают аналитики. По итогам января Индия нарастила импорт коксующегося угля из России на 58% к декабрю и на 63% год к году, до 1,22 млн тонн, согласно BigMint. Это максимальный рост среди основных поставщиков сырья и второе место по объемам после Австралии (см. “Ъ” от 18 февраля).

В восточном направлении, по данным NEFT Research, полутвердый коксующийся уголь из РФ подорожал на фоне активного спроса на сорта второго эшелона. В этих условиях существенно сократился дисконт на российский ресурс, поясняет партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Так, согласно аналитикам, сырье марки Ж из Якутии предлагали китайским покупателям по $160 за тонну (CFR; с учетом фрахта) против $150 за тонну неделей ранее.

По словам господина Котова, на мировом рынке базовым спросом пользуются твердые сорта, а российская марка Ж, относящаяся к полутвердым, востребована благодаря качеству и гибкому ценообразованию. Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Олег Емельченков замечает, что российские поставщики коксующегося угля конкурентоспособны прежде всего во втором ценовом сегменте, а в премиальной нише их позиции слабее Австралии.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что стоимость угля растет вслед за увеличением цен на сталь в Китае на фоне сезонной активизации внутреннего спроса. Дополнительную поддержку котировкам, по его словам, может оказывать циклон «Нарелле» в австралийском штате Квинсленд, на который приходится основной объем добычи коксующегося угля в стране.

Но увеличить экспорт российским угольщикам в моменте будет сложно. По словам Олега Емельченкова, потенциал ограничивают конкуренция за индийский рынок с США и Австралией, санкции, а также удорожание логистики, которое в последние недели дополнительно усилилось из-за напряженности на Ближнем Востоке. Согласно BigMint, индийские покупатели коксующегося угля проявляют осторожность из-за роста логистических издержек и слабого спроса на сталь. В Китае, продолжают аналитики, металлурги закупают сырье в основном исходя из непосредственных потребностей, хотя загрузка доменных печей несколько выросла.

По мнению Александра Котова, текущий рост котировок — это краткосрочный импульс. Стагнация строительного сектора КНР ограничивает спрос на сталь и, соответственно, на сырье. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что премиальный австралийский коксующийся уголь уже подешевел на 12% с начала февраля, в Китае наблюдается рост добычи и покупатели осторожны из-за роста ставок фрахта и цен на энергоносители. Цены на сталь остаются под давлением, так как Китай продолжает экспортировать значительные объемы на ключевые рынки. Укрепление доллара США также не поддерживает котировки насыпных грузов, включая коксующийся уголь и железорудное сырье, добавляет аналитик.

Полина Трифонова