Металлурги переходят на российское

Индия — крупнейший покупатель российского коксующегося угля — нарастила закупки из РФ в январе более чем в 1,5 раза в условиях перебоев с поставками из Индонезии и Австралии. Страна может и дальше наращивать импорт, но для российских угольщиков препятствием может стать сотрудничество Индии с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Россия нарастила экспорт коксующегося угля в Индию по итогам января 2026 года на 58% к декабрю и на 63% год к году, до 1,22 млн тонн, подсчитали аналитики BigMint. Это максимальный рост среди основных поставщиков и второе место по объемам. Основным экспортером осталась Австралия, отгрузившая 2,94 млн тонн, на 2,9% больше, чем в декабре, и на 13,4% меньше, чем в январе. США сократили поставки месяц к месяцу на 31,7% и увеличили на 12,2% год к году, до 0,82 млн тонн.

Больше всего сократила экспорт коксующегося угля в Индию в начале года Индонезия. Относительно декабря поставки упали почти в шесть раз, а год к году — более чем в два раза, до 0,13 млн тонн. Перебои с отгрузками индонезийского угля связывались в том числе с ожидаемым сокращением квот на добычу в 2026 году.

Как указывают в BigMint, общий индийский импорт коксующегося угля в январе вырос на 5,4% месяц к месяцу и на 3,5% год к году, до 5,9 млн тонн. Объем стал максимальным за четыре месяца, поскольку металлургические заводы активно пополняли запасы перед четвертым кварталом финансового года (приходится на 1 января — 31 марта). В BigMint поясняют, что этот период в Индии обычно сопровождается ростом спроса и цен на сталь.

Аналитики указывают, что импорт вырос, несмотря на резкий рост мировых цен из-за перебоев в добыче в Австралии в связи с сильными дождями. В BigMint оценили среднюю стоимость премиального твердого коксующегося угля с поставкой в порт Панадип в $250 за тонну в январе (CFR; с учетом фрахта). Относительно декабря цены выросли на 7,8%. По данным NEFT Research, российский премиальный твердый коксующийся уголь с поставкой в Индию с начала года на 6 февраля подорожал на 16%, до $267,7 за тонну (CFR).

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов отмечает, что резкое падение поставок из Индонезии освободило нишу, но то что Индия выбрала именно российский коксующийся уголь, больше говорит о дефиците качественного и недорогого сырья для металлургии. «Для индийских сталеваров в борьбе за маржу, переход на российский ресурс — это прежде всего способ снизить себестоимость без особой потери качества»,— говорит он. Также, по словам аналитика, могли сказаться перебои в поставках австралийского угля из-за непогоды.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что наводнения в Австралии, начавшиеся 15 января, усугубили проблемы индонезийских поставщиков и привели к дефициту угля на рынке. По его словам, восстановление Австралии может занять до года, что дает России шанс закрепиться в том числе в Индии. Но, считает эксперт, основным препятствием могут стать американские угольщики, которым Индия, вероятно, отдаст предпочтение из-за торговых договоренностей с США.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков отмечает, что импорту Индии в целом есть куда расти из-за расширения сталеплавильных мощностей и ограниченности собственного качественного сырья. Дальнейшая структура закупок, по его словам, будет зависеть от того, останется ли российский уголь выгоднее альтернатив, а также от логистики и доступности иных поставщиков, прежде всего Австралии и США.

Оптимистичный прогноз — превышение прошлогодних показателей экспорта российского коксующегося угля в Индию на 10–15%, говорит Максим Шапошников. По данным BigMint, в 2025 году поставки выросли на 37%, до 9,7 млн тонн. Отгрузки на второй крупный рынок — КНР — увеличились на 31,3%, до 3,6 млн тонн, сообщали в S&P Global.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова