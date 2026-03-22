В Ростове адвокату назначили шесть лет колонии за передачу взятки
Ростовский областной суд ужесточил приговор адвокату Адвокатской палаты Ростовской области Виктории Петренко. За два эпизода посредничества посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) ей назначено шесть лет колонии общего режима и штраф 300 тыс. руб. Соответствующее определение имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».
По версии следствия, Виктория Петренко пообещала двум клиентам помочь получить водительские удостоверения без экзаменов. Адвокат взяла у них 197 тыс. и 257 тыс. руб. и отдала знакомой, которая обещала передать деньги полицейским. Однако знакомая не выполнила обещание и забрала деньги себе. В отношении нее было возбуждено отдельное уголовное дело по факту мошенничества.
В суде Виктория Петренко признала вину. В конце 2025 года Ворошиловский районный суд Ростова приговорил обвиняемую к четырем годам трем месяцам колонии общего режима. Прокурор посчитал назначенное наказание слишком мягким и подал апелляционную жалобу. Рассмотрев ее, Ростовский облсуд ужесточил наказание. Отбывать его адвокат начнет в 2029 году после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.