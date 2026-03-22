В Дагестане отремонтируют детскую цирковую школу в 2026 году

Единственную цирковую школу на Северном Кавказе, расположенную в Дагестане, капитально отремонтируют в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Детская цирковая школа им. Курбанова открылась в городе Дагестанские Огни в 1969 году. Это единственное учреждение на Северном Кавказе, где готовят цирковых артистов. Сейчас в школе обучаются цирковому искусству 185 детей, еще 50 занимаются хореографией.

В ходе капремонта в здании планируют заменить полы и крышу, кроме того, будет проведена внутренняя и внешняя отделка здания.

Мария Иванова