ФК «Сочи» проиграл «Балтике»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги в Калининграде уступил местной «Балтике». Матч закончился со счетом 0:4.

В истории очных встреч между соперниками сыграно семь официальных матчей. Два раза успех сопутствовал сочинцам, в трех играх соперники поделили очки, еще в одной встрече победу праздновали калининградцы.

«Балтика» совсем негостеприимно начала это противостояние. Всего спустя пять минут после начала матча хозяева открыли счет, когда защитник «Сочи» Сергей Волков срезал мяч в собственные ворота. На 12-й минуте Александр Филин помог «Балтике» удвоить преимущество. Сочинцы так и не смогли вернуться в игру.

Незадолго до финального свистка калининградцы сняли все вопросы о победителе. Сначала Максим Петров точно пробил с пенальти, а затем Михаил Рядно установил окончательный результат. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 0:4.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 6-го апреля сыграет на своем поле против казанского «Рубина». После 21 тура в РПЛ будущий соперник занимает девятое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 29 набранных очков. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с девятью набранными баллами.

Евгений Леонтьев