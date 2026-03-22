WSJ: США и Израиль опасаются вступления хуситов в войну с Ираном

США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Опасения из-за йеменской группировки «Ансар Аллах» связаны с тем, что боевики могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив — стратегический маршрут для поставок энергоносителей, соединяющий Красное море и Аденский залив.

Саудовская Аравия прилагает дипломатические усилия, чтобы удержать хуситов от участия в боевых действиях. Там заявляют, что у королевства есть соглашение с хуситами, достигнутое в 2022 году, о ненападении на его территорию и суда. Тем не менее, в движении уже сообщали о готовности перекрыть пролив. «Вступление Йемена в конфликт — лишь вопрос времени»,— заявил на прошлой неделе высокопоставленный представитель хуситов Мохаммед аль-Бухейти.

Впрочем, бывшая помощница госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф считает, что хуситы — не инструмент, который Иран мог бы просто использовать, как это происходит с некоторыми иракскими формированиями. «Их атаки на Израиль и судоходство во время войны в Газе во многом не были продиктованы приказами Ирана»,— заявила госпожа Лиф.

WSJ пишет, что хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Иран продолжает обстреливать арабские страны. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, Тегеран все же может заставить хуситов вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу. Иран может использовать хуситов либо как решающий удар, либо как рычаг для будущих переговоров.