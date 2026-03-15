Израиль и США атаковали Иран. День 16-й

15 марта Иран и США и Израиль продолжали обмениваться ударами. КСИР заявил, что поразил цели в Тель-Авиве и на базах США в Ираке и Кувейте. Пресс-служба Белого дома сообщила, что с момента начала операции США потопили более 65 иранских кораблей и поразили 6 тыс. целей. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов к сделке с Ираном. Как развиваются события в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

13:42. Генконсульство России в Исфахане (Иран) приостановило работу — сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

13:14. ВВС США направили на авиабазу Лейкенхит в Великобритании эскадрилью из 12 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II для последующей отправки на Ближний Восток — данные авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

13:09. Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, заявила представитель Минобороны страны Марита Хюндешхаген в ответ на призыв президента США Дональда Трампа к ряду стран сделать это.

13:08. Иран приветствует любую региональную инициативу, которая приведет к справедливому завершению конфликта на Ближнем Востоке — министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Полиция возле здания посольства США в Мадриде, где прошла демонстрация под лозунгом «Нет войне!» Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters Участник антивоенной демонстрации в Мадриде Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters

13:04. 40% ударов, нанесенных США и Израилем по Ирану, пришлись на Тегеран — пожарная служба иранской столицы.

12:53. Не менее 56 иранских музеев, исторических памятников и объектов культуры получили повреждения в результате атак США и Израиля — Министерство культурного наследия и туризма Ирана.

12:51. Состояние здоровья нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи хорошее, он полностью контролирует ситуацию в исламской республике — министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

12:08. Группа из трех стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress совершила в субботу новый налет на Иран — авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

11:28. Израиль начал новую волну ударов по инфраструктуре на западе Ирана — ЦАХАЛ.

11:00. Иранские военные с вечера субботы провели три волны атак на американские базы на Ближнем Востоке — Корпус стражей исламской революции Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Фэрфорда (Великобритания) фотографируют бомбардировщик B-1, взлетающий с американской базы. База в Фэрфорде используется ВВС США для нанесения ударов по Ирану

10:57. Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в качестве меры поддержки Ирана — представитель вооруженных сил хуситов Абед ас-Саур.

10:55. Израиль зафиксировал пуск ракет из Ирана, работает ПВО — ЦАХАЛ.

10:41. Французская авиакомпания Air France решила пока не возобновлять полеты в Тель-Авив, Дубай, Бейрут и Эр-Рияд из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке — заявление авиаперевозчика.

10:13. Международная автомобильная федерация и руководство «Формулы-1» отменили этапы Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке — заявление FIA.

9:52. Иранские правоохранительные органы задержали в городе Урмия (административный центр провинции Западный Азербайджан на северо-западе страны) 20 человек по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами — агентство Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым над промышленной зоной в Эль-Фуджейре (ОАЭ), пожар начался после удара иранского беспилотника (14 марта 2026 года)

9:46. Системы ПВО Саудовской Аравии за минувшую ночь перехватили 17 иранских БПЛА — министерство обороны королевства.

9:46. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что поразил цели в Тель-Авиве и на базах США в Ираке и Кувейте — иранское агентство Tasnim.

9:46. США с момента начала операции против Ирана потопили более 65 иранских кораблей и поразили 6 тыс. целей — пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

9:40. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов к сделке с Ираном — телеканал NBC.