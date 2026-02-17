Мэрия Ярославля рассматривает возможность строительства канатной дороги
Мэрия Ярославля рассматривает вопрос о реализации инвестпроекта по строительству городской канатной дороги. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на заместителя мэра Андрея Данца.
Канатная дорога через Волгу в Нижнем Новгороде
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«В настоящее время разработаны первоначальные варианты трассировки, расположенные, в том числе, в акватории рек Волга и Которосль, ведется поиск потенциального инвестора и рассмотрение возможных вариантов реализации инвестиционного проекта»,— указал заммэра.
Предполагается, что канатная дорога повысит туристическую привлекательность и снизит нагрузку на действующий транспорт.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 2019 года канатную переправу хотят построить в Тутаеве, тогда даже был подписан договор о реализации проекта между Минкультом РФ и региональным правительством. Проект планировалось реализовать за счет средств Банка развития БРИКС, но после начала СВО он был отложен. В начале 2024 года губернатор Михаил Евраев рассказывал, что областное правительство ищет возможности для строительства.