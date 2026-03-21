Лавров заявил о неуважении США к России «за пределами российских богатств»

США должны уважать Россию «за пределами российских богатств». Москва пока этого не видит. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Вспомнить все» на телеканале ОТР. По его словам, американская сторона должна учитывать и российские интересы при планировании сотрудничества.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши»,— заявил господин Лавров.

Глава российского МИДа добавил, что США пытаются вытеснить Россию со всех мировых энергетических рынков. Это, по его словам, — «открытая претензия на энергетическое доминирование» во всех регионах мира. Сергей Лавров считает, что в США придерживаются установки, что их интересы превалируют над любыми международными договоренностями.

По данным издания Politico, в американской администрации считают, что возвращение России в мировую экономику и привлечение в страну американских инвестиций может создать «иной баланс сил с Китаем». Он мог бы быть «очень и очень выгодным» для Вашингтона. В Кремле заявляли, что взаимодействие России и США могло бы положительно сказаться на энергорынках. Сегодня США внесли Россию, Китай, Иран, Северную Корею и Пакистан в список стран, способных нанести удар по США ядерным оружием.