США включили Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан в список ядерных угроз

Вашингтон включил Россию, Китай, Иран, Северную Корею и Пакистан в список стран, способных нанести удар по США ядерным оружием. Информация об этом содержится в ежегодном докладе разведывательного сообщества американского правительства.

«Китай, Россия, Северная Корея, Иран и Пакистан проводят исследования и разрабатывают целый ряд новых, передовых или традиционных систем доставки ракет с ядерными и стандартными боеголовками, способными поразить территорию страны», — указано в докладе. Разведывательное сообщество прогнозирует, что к 2035 году территории США будут угрожать более 16 тыс. ракет по сравнению с нынешним показателем — чем 3 тыс. ракет, следует из документа.

Северная Корея успешно испытала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), способные поразить всю территорию США, а Иран до начала операции «Эпическая ярость» разрабатывал космические ракеты-носители, «которые он мог бы использовать для создания боеспособной МБР», доложило разведывательное сообщество. В документе также указано, что Китай, Иран, Северная Корея, Пакистан и Россия будут продолжать «отдавать приоритет передовым ракетам, способным угрожать США».

Россию, в свою очередь, разведывательное сообщество назвало «главной проблемой в Арктике». В документе написано, что РФ стремится продвигать свои интересы в регионе в рамках более широкой глобальной конкуренции за баланс сил. «Москва стремится расширить и углубить свое присутствие в Арктике за счет увеличения морской торговли, добычи природных ресурсов и военной деятельности»,— заявило разведсообщество. Китай предпринимает в Арктике более ограниченные усилия для продвижения своих стратегических и экономических интересов, главным образом через отношения с Россией, следует из доклада.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Соединенным Штатам необходима Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Он заявлял, что в противном случае остров будут контролировать Россия или Китай. 22 января на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп договорился о плане по Гренландии, детали которого публично не разглашались.