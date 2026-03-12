Кремль: взаимодействие РФ и США могло бы стабилизировать энергорынки

Взаимодействие РФ и США могло бы положительно сказаться на энергорынках и помочь в стабилизации ситуации, считают в Кремле. С такой оценкой ситуации выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя контакты спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в США.

«Очевидно, что взаимодействие между Россией и США, в том числе на энергетических рынках, может и должно являться очень важным фактором по стабилизации этих рынков»,— сказал господин Песков.

«Что касается деталей контактов Дмитриева в Майами, нужно дождаться, он сегодня вернется на родину и будет докладывать президенту»,— добавил представитель Кремля.

Ранее Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению президента России посетил США и провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США. На встрече обсуждалась кризисная ситуация на мировых энергетических рынках. Стороны также затронули перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений.

Анастасия Домбицкая