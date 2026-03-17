Politico узнало о планах Трампа сблизиться с Россией ради сдерживания Китая

Президент США Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт на Украине ради сближения с Россией, сообщает Politico со ссылкой на представителя Белого дома. По словам источника издания, цель господина Трампа — подорвать партнерство России и Китая.

В американской администрации считают, что возвращение России в мировую экономику и привлечение в страну американских инвестиций может создать «иной баланс сил с Китаем, который мог бы быть очень и очень выгодным» для Вашингтона, утверждает собеседник Politico.

В Кремле заявляли, что взаимодействие России и США могло бы положительно сказаться на энергорынках.

