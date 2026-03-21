Пассажиров Кубани предупредили о временных изменениях в расписании электричек

ОАО «РЖД» информирует пассажиров о введении временных корректировок в график движения пригородных поездов на территории Краснодарского края. Мера обусловлена необходимостью проведения плановых ремонтных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Период действия скорректированного расписания определен с 23 марта по 25 апреля. Изменения затронут ключевые маршруты пригородного сообщения региона. В числе направлений, на которых будет пересмотрен график движения,— участки Краснодар-1—Новороссийск, Краснодар—Горячий Ключ—Туапсе, Краснодар—Тимашевская—Староминская, Староминская—Орловка-Кубанская, Тихорецкая—Кущевка—Степная, Туапсе—Сириус, Сочи—Аэропорт, Аэропорт—Туапсе, а также Аэропорт—Роза Хутор. Соответствующее уведомление опубликовано перевозчиком «Кубань Экспресс-пригород».

Для ознакомления с актуальным расписанием пассажиры могут обратиться к информационным материалам, размещенным в открытых источниках, а также в справочных службах железнодорожных вокзалов. Круглосуточную консультацию предоставляет горячая линия ОАО «РЖД» по номеру 8-800-775-00-00. Услуги связи при звонке на данный номер предоставляются без взимания платы.

Помимо указанных корректировок ранее перевозчиком были анонсированы изменения на сочинском направлении, вступающие в силу 29 марта. С этого дня количество ежедневных пар поездов «Ласточка», следующих между Центральным районом Сочи и федеральной территорией «Сириус», возрастет с 30 до 43.

Планируемое увеличение интенсивности движения позволит сократить интервалы между отправлениями. Средний интервал составит 26 минут, что на 12,5 минуты меньше текущего показателя, составляющего 38,5 минуты. Минимальный интервал между поездами будет снижен с 8 до 6 минут. Оптимизация графика направлена на повышение транспортной доступности и качества обслуживания пассажиров на указанном маршруте.

Мария Удовик