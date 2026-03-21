Работы на трассе Сочи — Джубга перенесли из-за финансирования

Реализация проекта автомобильной дороги Сочи — Джубга временно переведена в стадию подготовки: строительные работы приостановлены, однако проектирование продолжается. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, комментируя ход развития транспортной инфраструктуры Черноморского побережья.

По его словам, на текущем этапе основное внимание сосредоточено на разработке проектных решений и подготовке документации. При этом строительная часть проекта отложена в связи с необходимостью дополнительного финансирования, пишет ТАСС.

Будущая трасса рассматривается как ключевой элемент транспортной системы южного региона. Она должна обеспечить более эффективное сообщение между курортными территориями и разгрузить существующие маршруты. Одновременно ведется проработка направлений развития дорожной сети от Джубги в сторону Новороссийска и Геленджика.

Ранее глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко отмечал, что параметры стоимости проекта будут определены к 2030 году. До этого момента планируется завершить все необходимые расчетные и проектные процедуры.

Дополнительно в регионе продолжается реализация сопутствующих инфраструктурных инициатив. В частности, ведется подготовка к расширению участка трассы М-4 «Дон» между Джубгой и Геленджиком, а также строительство обхода Адлера, который должен стать частью будущего транспортного коридора.

Ожидается, что ввод обхода Адлера в эксплуатацию в 2027 году позволит улучшить транспортную логистику, повысить пропускную способность дорожной сети и снизить нагрузку на курортные территории Краснодарского края.

Мария Удовик