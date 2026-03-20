Лерчек попросила СКР проверить запретившего ей посещать врача следователя

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить следователя МВД по ее делу. По ее словам, правоохранитель не давал ей разрешения посетить врача во время домашнего ареста. Об этом сообщил ТАСС адвокат блогера Константин Третьяков.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным «РИА Новости», в заявлении Лерчек утверждается, что следователь запрещал ей посещать врача, несмотря на жалобы на состояние здоровья и боли в животе. Впоследствии блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Защита попросила СКР проверить действия следователя на состав преступления, сказал господин Третьяков.

16 марта Гагаринский райсуд Москвы выделил в отдельное производство и приостановил процесс по делу госпожи Чекалиной о выводе средств. Следствие вменило ей и ее бывшему мужу Артему Чекалину вывод более 250 млн руб. по поддельным документам в ОАЭ. Разбирательство по делу господина Чекалина продолжится.

Никита Черненко