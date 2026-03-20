ЮГК с задержкой выплатила купон по облигациям на 24 млн рублей

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) с задержкой выплатила пятый купон по облигациям выпуска на 24 млн руб. Об этом компания сообщила на сайте раскрытия информации. Выплаты должны были состояться 19 марта за период с 17 февраля.

Компания не выплатила пятый купон в срок из-за ареста денежных средств. Размер выплат составляет 24,2 млн руб., или 60,61 руб. в расчете на одну бумагу. Деньги перечислили владельцам облигаций напрямую. 25 марта совет директоров ЮГК проведет заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия компании после ареста счетов.

Обычно перечисление средств осуществляется через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Как сообщал «Интерфакс», платежный агент «Соврудник» перевел в НРД более 24,2 млн руб. для распределения между инвесторами. Однако 19 марта депозитарий вернул эти деньги из-за ареста счетов.

ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. По собственной оценке, она занимает четвертое место по объему добычи и второе — по ресурсной базе. 13 марта приставы по решению Мосгорсуда арестовали средства ЮГК на 32,1 млрд руб. Суд также обязал компанию перечислить на свой депозитный счет всю нераспределенную прибыль. В день ареста счетов ЮГК и подконтрольные организации открыли три кредитные линии совокупно на 22,4 млрд руб. Управляющая компания ЮГК перешла в доход государства после разбирательств вокруг бывшего президента компании Константина Струкова. По данным Генпрокуратуры, он незаконно приобрел ЮГК и еще десять компаний, используя свои должности и положение в органах госвласти.

