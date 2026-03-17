Золото, долги и аресты

Судебные приставы по решению Московского городского суда арестовали средства ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) на сумму 32,1 млрд руб. Суд обязал ЮГК, которое находится под управлением Росимущества, перечислить на свой депозитный счет всю нераспределенную прибыль. В день ареста средств ЮГК и подконтрольные организации открыли три кредитные линии суммарным объемом 22,4 млрд руб. Эксперты не исключают, что компания взяла заемные средства, чтобы хоть как-то поддерживать финансирование операционной деятельности.



13 марта управление по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов России наложило арест на денежные средства ПАО «ЮГК» на сумму 32,1 млрд руб. Об этом сообщается на портале Центра корпоративной информации «Интерфакса».

Деньги арестовали в рамках возбужденного 5 марта исполнительного производства по решению Московского городского суда от 27 февраля, указано в официальном сообщении.

«Предмет исполнения: обязать в течение трех рабочих дней со дня вручения копии определения или выписки из него сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет Московского городского суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,29 млрд руб.»,— говорится в сообщении, опубликованном 16 марта.

В пресс-службе Мосгорсуда сообщили «Ъ-Южный Урал», что не обнаружили в информационной системе дело, на которое ссылается ПАО «ЮГК» в своем объявлении.

В базе данных ФССП России имеются сведения об исполнительном производстве в отношении ЮГК, которое было возбуждено 5 марта на основании исполнительного листа, выданного Московским городским судом 27 февраля. Сумма арестованных средств не указана.

Помимо этого, 16 марта ЮГК сообщило об открытии 13 марта трех безусловно отзывных кредитных линий суммарным объемом 22,4 млрд руб. Заемщиком по одному из займов с лимитом задолженности 7,5 млрд руб. выступает само ПАО «ЮГК». Две кредитные линии на 13,4 млрд и 1,5 млрд руб. открыли подконтрольные ПАО организации. По ним «Южуралзолото» и другие «дочки» выступают поручителями. Срок исполнения всех кредитных соглашений — 30 декабря 2030 года, договоров поручительства — 30 декабря 2033 года.

В ПАО «ЮГК» дополнительные комментарии по поводу ареста средств и открытия кредитных линий не предоставили.

На фоне новостей об аресте денег компании акции «Южуралзолота» падали более чем на 15% 16 марта. По данным Мосбиржи на 15 часов 17 марта акции продают по 0,7 руб. за бумагу.

Аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев отмечает, что вся история последних лет вокруг ЮГК — от экологических претензий до изъятия государством контрольного пакета —создала большие риски неопределенности для инвесторов и высокую волатильность акций компании.

«В консолидированном балансе группы на 30 июня 2025 года числится нераспределенная прибыль в размере 39,19 млрд руб. Другое дело, что сумма в балансе и реальные деньги — это очень разные вещи. Понятно, что таких денег у компании, конечно же, нет. В последнем балансе на 30 июня прошлого года в графе „Денежные средства и их эквиваленты“ значилось всего 1,47 млрд руб. 32 млрд руб. — это около 20% всей рыночной капитализации ЮГК. Арест такой суммы может парализовать всю деятельность компании, надолго оставив ее без оборотных средств»,— говорит эксперт.

По его словам, вся выручка за 2024 год составила менее 76 млрд руб. «Возможно, что открытие кредитных линий связано с тем, чтобы хоть как-то поддерживать финансирование операционной деятельности. Но, может быть, кто-то в системе все же узнает, что запись в графе баланса „Нераспределенная прибыль“ вовсе не означают фактическое наличие у компании ликвидных активов в такой же сумме»,— говорит Алексей Калачев.

По данным консолидированной финансовой отчетности, опубликованной на сайте ЮГК, в 2024 году компания получила прибыль в размере 8,84 млрд руб. За шесть месяцев 2025 года чистая прибыль составила 7,3 млрд руб.

В июле 2025 года Советский районный суд Челябинска по иску Генеральной прокуратуры РФ обратил в доход государства мажоритарный пакет акций ПАО «ЮГК» (67,25%), принадлежавший бывшему вице-спикеру законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову. Также у бизнесмена, его родственников и связанных с ним лиц изъяли еще десяток компаний. Генпрокуратура и суд считают, что Константин Струков, будучи депутатом и вице-спикером заксобрания Челябинской области, нарушил антикоррупционные запреты и использовал полномочия для обогащения.

В октябре 2025 года Пластский городской суд взыскал с Константина Струкова 3,9 млрд руб. экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения ЮГК. С самого ПАО «ЮГК» суд снял все претензии в связи с загрязнением реки Батуровки и сельскохозяйственных земель.

С августа прошлого года изъятый пакет акций был передан Росимуществу. Правительство РФ намерено его продать. В прошлом году Минфин заявлял, что сделка завершится в первой половине 2026 года. 25 февраля министр финансов России Антон Силуанов сообщил в интервью одному из телеканалов, что аукцион по продаже госпакета акций ЮГК может пройти в ближайшие две недели.

Юлия Гарипова