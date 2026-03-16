Судебные приставы арестовали более 32 млрд руб. на счетах ЮГК

По решению Мосгорсуда приставы арестовали денежные средства ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в размере 32,1 млрд руб. Об этом сообщила сама компания на сайте раскрытия правовой информации.

«Обязать в течение трех рабочих дней… сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет Московского городского суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33 291 541 000 руб.»,— сообщила ЮГК (цитата по ТАСС).

После сообщения об аресте акции ЮГК упали более чем на 15%, следует из данных Мосбиржи. По состоянию на 19:03 мск, акции падали на 15,24% — до 0,657 руб.

В июле 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии мажоритарного пакета акций ЮГК (67,25%), принадлежавшего Константину Струкову. По версии ведомства, господин Струков незаконно приобрел ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах госвласти. В августе пакет акций был передан Росимуществу. В конце октября замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что сделка по продаже госпакета ЮГК будет проведена в два этапа и завершится в первой половине 2026 года.