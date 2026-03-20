ЮГК выплатит доход по облигациям напрямую из-за ареста счетов

ПАО «Южуралзолото группа компаний» приступает к выплате пятого купона по своим облигациям через платежного агента ООО «Соврудник». Деньги будут перечисляться владельцам облигаций напрямую на банковский счет, сообщает «Интерфакс».

Причиной выплат дохода напрямую стал арест счетов ЮГК. Обычно перечисление денежных средств осуществляется через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Платежный агент «Соврудник» перевел в НРД более 24,2 млн руб. для распределения между инвесторами. Однако 19 марта депозитарий вернул эти деньги из-за ареста счетов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 марта судебные приставы по решению Московского городского суда арестовали средства ПАО «Южуралзолото группа компаний» на сумму 32,1 млрд руб. Суд обязал ЮГК, которое находится под управлением Росимущества, перечислить на свой депозитный счет всю нераспределенную прибыль.

По данным центра раскрытия информации, 25 марта совет директоров ПАО «ЮГК» проведет заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия компании в связи с арестом счетов.

Ольга Воробьева