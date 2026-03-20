На Радоницу в Краснодаре дополнительно запустят 42 трамвая и 15 автобусов

В период Радоницы в Краснодаре запустят на линию дополнительные единицы общественного транспорта для обеспечения подвоза жителей к кладбищам. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным главы Краснодара, в период с 19 по 21 апреля на линию дополнительно выйдут 42 трамвая и 15 автобусов. Также будет осуществлена работа временных маршрутов:

  • №2К (от ул. им. Валерия Гассия до Славянского кладбища)
  • №10К (от Комсомольского микрорайона до Славянского кладбища)
  • №67К (от ул. 3-я Целиноградская до Славянского кладбища)
  • №140К (от хутора Новый до нового городского кладбища в х. Копанском)

Евгений Наумов рекомендовал краснодарцам использовать для поездок именно общественный транспорт, чтобы не попасть в пробку и не искать парковочные места.

Кристина Мельникова

