Мэрия Новороссийска произвела почти 3 тысячи выплат пострадавшим от БПЛА

Пострадавшим от атак беспилотников в Новороссийске произвели 2953 выплаты в 2025–2026 годах. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в городском финансовом управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: max.ru / kravchenko_glava_nvrsk Фото: max.ru / kravchenko_glava_nvrsk

По информации специалистов финансового управления Новороссийска, наиболее частые повреждения при атаках БПЛА — ущерб остеклению и внутренней отделке жилых комнат.

Согласно постановлению администрации №5660 от 25 ноября 2025 года, в Новороссийске утверждена единовременная материальная помощь на каждого пострадавшего 15,6 тыс. руб. Компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости составляет 78,3 тыс. руб., при полной утрате имущества первой необходимости сумма компенсации увеличивается до 156,7 тыс. руб.

При причинении легкого вреда здоровью предусмотрена выплата 313,5 тыс. руб., при тяжком вреде или вреде здоровью средней тяжести предоставляется 627 тыс. руб. В случае гибели мирного гражданина выплачивается 1,5 млн руб.

Также в Новороссийске предусмотрена дополнительная единовременная выплата 15 тыс. руб. на каждого пострадавшего, зарегистрированного в поврежденном жилом помещении. По решению городской думы от 27 февраля 2026 года назначается допвыплата собственникам жилья на капитальный ремонт в размере 9 тыс. руб. за 1 кв. м. Выплаты при атаках БПЛА оформляются через районные администрации, где работают специальные комиссии по сбору документов.

Кристина Мельникова