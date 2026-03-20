Генералу Росгвардии Рябых дали 12 лет колонии за взятки

235-й гарнизонный военный суд признал виновным в получении взяток бывшего руководителя департамента техники и вооружения Росгвардии, генерал-майора Константина Рябых. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 34 млн руб. Также его лишили воинского знания и государственных наград. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

Константин Рябых в суде

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Рябых в суде

Как установило следствие, генерал-майор за взятку в 17 млн руб. помог ООО «Оружейная палата» заключить с Росгвардией контракт на поставку БПЛА и комплексов противодействия дронам «Выжигатель». Позже проверка выяснила, что контракт был исполнен недобросовестно, а поставленное оружие было непригодным для использования.

Константина Рябых арестовали в феврале 2025 года. Гособвинение просило для подсудимого 12 лет колонии и штраф 35 млн руб. Обвиняемый не признал вину и назвал вменяемые преступления клеветой.

Никита Черненко