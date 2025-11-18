Генерал Росгвардии Рябых не признал вину в получении взятки

Бывший руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии, генерал-майор Константин Рябых не признал вину в получении взятки. Его обвиняют в получении 17 млн руб. при поставках БПЛА и комплексов противодействия дронов «Выжигатель». Фигурант назвал вменяемые преступления клеветой.

«То, что сейчас прочитал прокурор — это какие-то выдержки из должностных инструкций Росгвардии, вообще не мои обязанности и к моему департаменту отношения не имеют. Я вину не признаю, это клевета»,— сказал господин Рябых (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что не позволяет себе врать и «будет отстаивать свою честь до конца».

Сегодня 235-й гарнизонный военный суд начал рассмотрение дела генерал-майора. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый сдружился с одним из учредителей ООО «Оружейная палата» Георгием Стреловым. Второй глава компании — Андрей Руль — предложил господину Стрелову узнать, насколько Росгвардия нуждается в БПЛА, а генерал-майору пришла идея получить взятку за покровительство компании.

В 2023 году господин Рябых пригласил «Оружейную палату» поучаствовать в выставке «День передовых технологий». После демонстрационных показов с компанией заключили контракты общей стоимостью 890,4 млн руб. За это генерал-майору передали взятку 17 млн руб.

Об аресте Константина Рябых «Ъ» сообщал 17 февраля. Изначально силовику вменяли получение взятки на 15 млн руб. Андрей Руль был арестован в августе 2024 года, его обвинили в контрабанде оружия из Китая.

Никита Черненко