ХК «Сочи» проиграл «Салавату Юлаеву»

Хоккейный клуб «Сочи» в Уфе потерпел поражение от местного «Салавата Юлаева» в заключительном выездном матче Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:2.

Если для сочинцев эта игра стала последней в нынешнем сезоне, то уфимцы гарантировали себе пятое место и совсем скоро начнут борьбу в серии плей-офф. Место на посту №1 южан занял Павел Хомченко. Меньше пяти минут потребовалось «Салавату Юлаеву», чтобы открыть счет усилиями нападающего Александра Жаровского. «Леопарды» долго не могли довести до логического завершения свои атаки, хотя моментов было достаточно после двух периодов.

Лишь на 44-й минуте подопечные Дмитрия Михайлова забили в большинстве ответную шайбу благодаря Рафаэлю Бикмуллину. Незадолго до финальной сирены точку в матче большинстве хладнокровно поставил нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хохлачев. Сочинцам уже не хватило времени перевести встречу в овертайм. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 1:2.

По итогам 68 матчей южане набрали 44 очка и заняли 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Евгений Леонтьев