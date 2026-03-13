Интернет белокаменный

Источники “Ъ” утверждают, что в Москве спустя семь дней отключений мобильного интернета и проблем со связью заработали «белые списки» неблокируемых ресурсов. При этом в отдельных районах система не функционирует полноценно по техническим причинам. Система «белого списка» в принципе не может работать так, чтобы бизнес и пользователи не заметили потерь при ограничениях работы интернета, но с основной заявленной целью — защиты от угроз БПЛА — помогает справиться, указывают эксперты.

По данным трех источников “Ъ” на телеком-рынке, в Москве заработали «белые списки». По словам одного из собеседников, ранее система работала с перебоями или не функционировала совсем, сейчас же она заработала «полноценно». По словам другого собеседника, «белые списки» работают частично, поскольку в некоторых районах до сих пор отключены базовые станции.

«Белый список» — перечень ресурсов и IP-адресов, которые не блокируются в случае отключения мобильного интернета. Список утверждают власти. Для вхождения в него сервис или сайт должны соответствовать ряду требований, например, по расположению серверов, невозможность скрывать IP-адрес и настраивать proxy-соединение и сверки IP-адресов. В список входят, например, «Госуслуги», сайты госорганов и электронного голосования, соцсети и мессенджер компании VK, сервисы «Яндекса», сайты маркетплейсов, операторов связи.

Корреспондент “Ъ” убедился, что в московском метро мобильный интернет работает по «белому списку». При этом в отдельных районах не работали часть сервисов, которые должны входить в «белый список», например, «Яндекс Такси». В «Яндексе» не ответили на вопросы “Ъ” по существу. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС и Т2 отказались от комментариев. При этом вечером 13 марта корреспонденту “Ъ” пришло СМС от «МегаФона», в котором сказано, что сервисы из «белого списка» доступны при отключенном VPN, положительном балансе и наличии соединения LTE. “Ъ” отправил запрос в Роскомнадзор.

Проблемы с мобильным интернетом и связью в столице наблюдаются с 6 марта.

Как сообщал ранее “Ъ”, власти дали операторам связи распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города по соображениям обеспечения безопасности, по той же причине могли возникнуть перебои со связью.

Среди наиболее пострадавших от отключений традиционно оказались курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли.

Ресурсы, не входящие в «белый список», в период блокировок не открываются, даже если формально интернет есть (иконка связи горит, но сайты не грузятся), фильтрация реализуется через DPI и ТСПУ, объясняет директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

Составить перечень неблокируемых сайтов, который устраивал бы всех, практически невозможно, говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Но проблема даже не в этом.

По словам господина Кудряшова, «технология фильтрации работает с отклонениями, и ресурсы из "белого списка" могут оказаться недоступны из-за зависимости от сторонних CDN и API».

При работе системы «белых списков» часто «ломается» то, что формально хотели сохранить, соглашается господин Коваленко: «Часть функций банков, такси, доставки, корпоративных сервисов просто перестает работать».

Ограничения интернета при этом справляются с основной заявленной задачей, указывают эксперты. Беспилотники теряют возможность ориентироваться без доступа к интернету, а также повышается защищенность критической инфраструктуры, говорит руководитель департамента оценки защищенности «Кросс технолоджис» Анастасия Мельникова. «Контроль над доступными сервисами дает возможность централизованно отслеживать трафик и выявлять подозрительные коммуникации или попытки кибератак»,— считает она.

Побочный эффект от ограничений мобильного интернета для рынка связи уже наблюдается в регионах, где такие ограничения практиковались на протяжении прошлого года. «Абонентская база фиксированного широкополосного доступа там выросла на 3–8%, спрос на VPN-сервисы увеличился до 36% пользователей»,— указывает господин Кудряшов.

Алексей Жабин