За зиму Новороссийск посетили более 270 тысяч туристов

В Новороссийске туристический поток за прошедшую зиму увеличился на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщила начальник управления курортов и туризма Лариса Григорьян.

По данным управления курортов и туризма Новороссийска, за три месяца зимы город-герой посетили 279,3 тыс. туристов. Туристический поток растет и на весну. Ранее в управлении сообщали, что на начало марта в городе забронировали 39,7% существующего номерного фонда.

Всего на территории Новороссийска функционируют 104 средства размещения. Отели и гостиницы города включают в себя свыше 2,8 тыс. номеров.

София Моисеенко