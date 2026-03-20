ГД в приоритетном порядке обсудит применение армии для защиты россиян за рубежом

Законопроект о привлечении армии для защиты россиян, арестованных иностранными судами, направлен в комитет Госдумы по обороне. Депутаты рассмотрят его в приоритетном порядке, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Важно сделать все для защиты наших граждан за рубежом, в том числе от неправомерных посягательств на их права и свободу»,— сказал господин Володин (цитата по сайту Госдумы). Он назвал целью инициативы защиту прав россиян от действий «недружественных иностранных государств».

Законопроект разработало Минобороны. Правительство внесло его в Госдуму 19 марта. Принимать решение о привлечении армии для защиты арестованных или подвергаемых уголовному преследованию россиян будет президент. Речь идет о случаях, когда иностранные суды действуют по поручению других стран, то есть без участия России.

