Свой в доску бомбардир

Главный бомбардир современного футбола Эрлинг Холанн стал первой спортивной суперзвездой, решившей инвестировать серьезную сумму денег в бизнес, связанный с шахматами. Форвард «Манчестер Сити» будет совладельцем компании Norway Chess. Ей досталось право разыгрывать новый официально признанный Международной шахматной федерацией (FIDE) титул чемпиона мира — по игре с более быстрым, чем классический, контролем времени. Основным претендентом на него является выдающийся соотечественник Холанна Магнус Карлсен.

Фото: Jonathan Turton / FIDE

Международная федерация шахмат подтвердила, что инвестором компании Norway Chess стал знаменитый форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, наиболее продуктивный бомбардир современного футбола. Президент FIDE Аркадий Дворкович в своем заявлении дал понять, что считает это событие чрезвычайно важным, сказав, что присутствие в шахматах «атлета мирового класса — мощный сигнал, показывающий уровень глобального внимания к ним». Некоторые издания — такие как The Guardian, заметившее Холанна в кепке с символикой Norway Chess перед очередным матчем чемпионата Англии против «Вест-Хэма», сыгранном 14 марта, и Chess.com — также посчитали его крайне любопытным.

По крайней мере, это первый случай, когда спортивная суперзвезда вкладывает средства в шахматы, никогда не считавшиеся, в отличие от футбола, видом спорта с гигантским коммерческим и медийным потенциалом.

Эрлинг Холанн, чей годовой доход Forbes оценивает в $80 млн, вместе с известным в Норвегии предпринимателем Мортеном Борге учредил компанию Chess Mate. Ей, как сформулировала FIDE, будет принадлежать «значительная» доля в Norway Chess. По данным Chess.com, речь идет о 25% компании, которая отвечает за реализацию одного из самых громких и дорогих проектов, появившихся в шахматах в последнее время. О его запуске с нынешнего года FIDE объявила минувшей осенью.

Серия Total Chess World Championship Tour состоит из четырех турниров с участием 24 игроков. Организаторы гарантировали для нее огромный по шахматным меркам призовой фонд в $2,7 млн. Сейчас самая заметная коммерческая офлайн-серия — Grand Chess Tour. В 2025 году в ней разыгрывалось $1,6 млн призовых. В Total World Championship Tour будут применять три игровых формата — рапид, блиц плюс так называемая быстрая классика: это контроль примерно вдвое жестче обычного классического, в котором игроку, как правило, дается 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии.

Вторая причина, заставившая воспринимать Total Chess World Championship Tour как слишком особенную инициативу, еще интереснее.

FIDE ранее чрезвычайно болезненно относилась к попыткам брендировать какие-либо соревнования как «чемпионат мира». Однако новую серию федерация с удовольствием наделила этим статусом, сообщив, что она соответствует стремлению головной шахматной структуры к «инновациям» и «расширению границ» вида и будет «великолепным дополнением» к «традиционным и престижным» мировым первенствами. При этом все шахматные эксперты, конечно, отметили, что проект выглядит изобретенным словно специально ради одного-единственного шахматиста. Норвежец Магнус Карлсен, лидер мирового рейтинга, в 2022 году отказался от титула чемпиона мира, которым владел почти десять лет, сославшись на то, что ему наскучили классические шахматы. С тех пор он крайне редко играет в соревнованиях с этим контролем времени, делая исключение лишь для некоторых, скажем Norway Chess, домашнего турнира, зато охотно — в рапид и блиц. Эрлинг Холанн, впрочем, не упомянул Карлсена в своем комментарии, сообщив лишь, что инвестировал в Norway Chess, поскольку уверен, что она сможет «сделать вид еще более привлекательным для публики».

Алексей Доспехов