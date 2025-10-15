Чемпион по шахматному многоборью

В шахматах появится серия турниров с огромным по меркам вида призовым фондом $2,7 млн, с согласия Международной шахматной федерации брендированная как «чемпионат мира». В ней будет определяться чемпион не в отдельном формате, а чемпион-«многоборец», хорошо играющий партии с более жестким, чем классический, контролем временем. Придумала серию структура Norway Chess, судя по всему, во многом ради главной звезды жанра. Норвежец Магнус Карлсен уже несколько лет игнорирует розыгрыш титула «классического» чемпиона мира, зато с удовольствием играет в рапид и блиц.

Международная федерация шахмат и Norway Chess, структура, проводящая одноименный ежегодный супертурнир, объявили о запуске со следующего года нового для их вида проекта под названием Total Chess World Championship Tour. Это серия из четырех турниров с участием 24 игроков, которые будут квалифицироваться в нее либо по рейтингу, либо через иные соревнования. А ее появление в шахматном мире восприняли как крайне любопытное событие по двум причинам.

Первая заключается в гарантированном организаторами, то есть Norway Chess, призовом фонде. Он составляет $2,7 млн. По шахматным меркам, особенно учитывая относительную компактность проекта, это очень много. Сейчас наиболее заметная коммерческая офлайн-серия в нем — Grand Chess Tour. В 2025 году в ней разыгрывалось $1,6 млн призовых. Но для того, чтобы рассчитывать на серьезный заработок, участнику нужно хорошо сыграть в пяти этапах «регулярного чемпионата» и первенствовать в финале.

Вторая причина еще интереснее. FIDE, как, впрочем, и любая другая федерация, чрезвычайно болезненно относится к попыткам брендировать какие-либо соревнования как «чемпионат мира». В начале этого года даже разразился связанный с этой проблемой скандал. Звание чемпиона мира по так называемым шахматам Фишера своему победителю собирались присваивать организаторы серии Freestyle Chess Grand Slam Tour. В итоге после угроз FIDE применить санкции к ее участникам от идеи они отказались.

В случае же с норвежским проектом федерация, кажется, с огромным удовольствием разрешила его авторам пользоваться брендом «чемпионат мира», сообщив об этом на своем сайте.

А президент FIDE Аркадий Дворкович заявил, что серия, которая соответствует стремлению головной шахматной структуры к «инновациям» и «расширению границ» вида, будет «великолепным дополнением» к «традиционным и престижным» мировым первенствами. В настоящий момент федерация награждает элитных игроков тремя официальными чемпионскими званиями. Одно — это звание «классического» чемпиона мира (его в прошлом году завоевал индиец Гукеш Доммараджу), еще два присуждаются победителям проходящих в конце каждого года чемпионатов мира по рапиду и блицу, то есть в гораздо более жестких с точки зрения времени на партию форматах.

Именно они будут применяться в Total Chess World Championship Tour. При этом к рапиду и блицу добавится «быстрая классика». Это недавно изобретенный FIDE формат, который заметно жестче классического, как правило, 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на следующие 20 ходов и еще 30 минут до конца партии (на партию игроку дается 45 минут с добавлением 30 секунд за сделанный ход), но все же предусматривающий возможность длительного анализа ключевых решений. Исполнительный директор Norway Chess Кьелл Мадланд считает, что серия будет выявлять «самого универсального» игрока в мире, обладающего как «тактическим», так и «техническим» мастерством. А FIDE, как и организаторы турнира, указала на то, что у современной шахматной аудитории существует запрос на «ускорение» игры. Серия позволит его удовлетворить.

Впрочем, ведущие шахматные медиаресурсы, например Chess.com, акцентировали внимание на другом нюансе.

По их мнению, проект выглядит изобретенным словно специально ради одного-единственного шахматиста. Норвежец Магнус Карлсен в 2022 году отказался от титула чемпиона мира, которым владел почти десять лет, сославшись на то, что ему наскучили классические шахматы. С тех пор он крайне редко играет в соревнованиях с этим контролем времени, делая исключение лишь для некоторых, скажем Norway Chess, домашнего турнира, зато с удовольствием — в рапид и блиц. При этом Карлсен, несмотря на отсутствие формально ценнейшего звания, остается с большим отрывом лидером рейтинга FIDE и ярчайшей звездой шахмат.

