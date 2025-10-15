FIDE и Norway Chess проведут новый чемпионат мира по шахматам

Международная шахматная федерация (FIDE) и организаторы турнира Norway Chess объявили о создании нового чемпионата мира, который определит победителя в трех дисциплинах — классических шахматах, рапиде и блице.

Новый чемпионат получил название Total Chess World Championship Tour. Соревнования будут состоять из четырех туров. Каждый этап будет проводиться в разных городах мира. В 2026 году турнир пройдет в пилотном формате. Первый полноценный чемпионат запланирован на 2027 год.

Общий призовой фонд соревнований составит $2,7 млн: по $750 тыс. в первых трех турнирах и $450 тыс. в финале. Также будут предусмотрены бонусы за наибольшую сумму очков на каждом этапе и за лучший общий результат.

«Мы надеемся, что турнир привлечет как старых поклонников шахмат, так и новую аудиторию. Этот проект станет отличным дополнением к традиционному и престижному классическому чемпионату мира, где определяется абсолютный чемпион. Оба турнира будут взаимно дополнять друг друга и подарят болельщикам еще больше удовольствия. Это не краткосрочный проект, а долгосрочное партнерство между FIDE и Norway Chess»,— заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Таисия Орлова