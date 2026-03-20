Бюджет Геленджика вырос в 2,4 раза в 2025 году

Геленджик занял второе место в Краснодарском крае по темпам роста доходов. Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города-курорта составили 6,2 млрд руб., что на 144% больше показателя 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В консолидированный бюджет Краснодарского края с территории курорта поступило 19,5 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов.

Расходная часть бюджета Геленджика в 2025 году составила 12,5 млрд руб. В муниципальном образовании действовали 19 муниципальных программ, на реализацию которых направили около 12 млрд руб. — 95% от общего объема трат бюджета.

