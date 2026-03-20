Обход Адлера планируют открыть до начала 2028 года

Автомобильный обход Адлера планируется запустить до начала 2028 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, строительство объекта идет по плану, уже возведена подъездная эстакада, ведется проходка тоннелей.

«Мы думаем, что где-то в конце 2027 — начале 2028 года уже полноценно этот обход заработает»,— сказал вице-премьер.

Обход Адлера является частью масштабного проекта строительства скоростной автомобильной магистрали Джубга—Сочи. В ноябре 2025 года в госкомпании «Автодор» сообщали, что стоимость строительства объекта увеличилась с 73,5 млрд до 127,9 млрд руб. Рост цены связан со сложным рельефом местности, потребовавшим выполнения большего объема работ, а также с общим удорожанием строительных материалов и логистических услуг.

В январе 2025 года Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию четвертого этапа строительства магистрали, а в сентябре того же года были одобрены первые два этапа. Определить полную стоимость всей трассы Джубга—Сочи в «Автодоре» планируют к 2030 году.

Новая скоростная магистраль призвана разгрузить существующую транспортную инфраструктуру xерноморского побережья и обеспечить бесперебойное сообщение между населенными пунктами в пиковые туристические сезоны. Запуск обхода Адлера, который является одним из ключевых участков трассы, позволит вывести транзитный транспорт из центральной части города и значительно сократить время в пути для жителей и гостей курорта.

Мария Удовик