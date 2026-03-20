«Аэрофлот» открыл новые рейсы из Краснодара, Сочи и Геленджика

Группа «Аэрофлот» с 29 марта переходит на летнее сезонное расписание, которое будет действовать до 24 октября 2026 года. В предстоящем сезоне авиаперевозчик планирует выполнять полеты по 302 уникальным маршрутам, из которых 161 приходится на внутренние направления. Собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» насчитывает 157 маршрутов, авиакомпании «Россия» — 120, лоукостера «Победа» — 99, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Количество направлений из регионов, минуя Москву, в летнем сезоне составит 172. Новинками сезона по сравнению с летом 2025 года станут рейсы «Аэрофлота» по маршрутам Иркутск—Санья и Краснодар—Анталья, а также рейсы «России» из Красноярска в Махачкалу и из Санкт-Петербурга в Геленджик. «Победа» добавит сразу несколько направлений: Сочи—Ульяновск, Москва (Внуково) — Нижневартовск, Москва—Нукус, Москва—Термез и Москва—Фергана.

Региональная программа полетов к популярным местам отдыха включает рейсы в Сочи из 17 городов, в Санью — из девяти, в Анталью — из 10, на Пхукет — из семи, а также в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — из девяти городов.

Из аэропортов Краснодара, Сочи и Геленджика расширяется география полетов. В Сочи группа «Аэрофлот» будет выполнять рейсы из 21 пункта России и зарубежья. «Аэрофлот» летает в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также выполняет прямые рейсы из Сочи в Ереван и Стамбул. «Россия» свяжет с Сочи Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Тюмень, Уфу и Челябинск. «Победа» добавила в свою сеть рейсы в Сочи из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Кирова, Нижнекамска, Новосибирска, Перми, Самары, Саратова, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Чебоксар и Челябинска.

Мария Удовик