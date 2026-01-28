Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сменился генеральный директор национализированной тамбовской «Ланты»

Генеральным директором национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта» стал Дмитрий Викторов. На этой должности он сменил основателя и экс-совладельца компании Александра Васильева, покинувшего Россию после иска Генпрокуратуры об обращении в собственность государства его активов. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В октябре прошлого года Октябрьский районный суд Тамбова решил национализировать 100% долей в уставном капитале ООО «Ланта», а также недвижимое имущество Александра Зайцева (владел 51%), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации. Суд установил, что указанные лица и организация участвовали в деятельности экстремистского объединения, запрещенного в России, и распространяли через интернет информацию, признанную незаконной.

Прокуратура обосновала требование о национализации тем, что Александр Зайцев, проживающий в Болгарии, использует средства, полученные от деятельности «Ланты», для финансовой поддержки ВСУ. Кроме того, по данным ведомства, он участвует в работе болгарской некоммерческой организации, занимающейся дискредитацией руководства России.

Подробнее о национализации «Ланты» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова