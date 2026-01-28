Сменился генеральный директор национализированной тамбовской «Ланты»

Генеральным директором национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта» стал Дмитрий Викторов. На этой должности он сменил основателя и экс-совладельца компании Александра Васильева, покинувшего Россию после иска Генпрокуратуры об обращении в собственность государства его активов. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В октябре прошлого года Октябрьский районный суд Тамбова решил национализировать 100% долей в уставном капитале ООО «Ланта», а также недвижимое имущество Александра Зайцева (владел 51%), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации. Суд установил, что указанные лица и организация участвовали в деятельности экстремистского объединения, запрещенного в России, и распространяли через интернет информацию, признанную незаконной.

Прокуратура обосновала требование о национализации тем, что Александр Зайцев, проживающий в Болгарии, использует средства, полученные от деятельности «Ланты», для финансовой поддержки ВСУ. Кроме того, по данным ведомства, он участвует в работе болгарской некоммерческой организации, занимающейся дискредитацией руководства России.

Подробнее о национализации «Ланты» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова