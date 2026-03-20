Обход Адлера планируют открыть до 2028 года

Автомобильный обход Адлера планируют запустить до начала 2028 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, создание обхода Адлера идет по плану, уже запущена проходка и готова подъездная эстакада. Планируется, что в конце 2027 — начале 2028 года обход полностью заработает.

Обход Адлера входит в проект создания скоростной магистрали из Джубги в Сочи. В ноябре 2025 года стало известно, что стоимость строительства объекта увеличилась с 73,5 млрд руб. до 127 млрд руб. из-за сложного рельефа, для которого потребовалось больше работ. Также повлияло общее подорожание материалов и логистики.

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию четвертого этапа строительства в январе 2025 года, а в сентябре — первые два этапа. Стоимость всей магистрали планируют определить к 2030 году.

Алина Зорина