Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обход Адлера планируют открыть до 2028 года

Автомобильный обход Адлера планируют запустить до начала 2028 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, создание обхода Адлера идет по плану, уже запущена проходка и готова подъездная эстакада. Планируется, что в конце 2027 — начале 2028 года обход полностью заработает.

Обход Адлера входит в проект создания скоростной магистрали из Джубги в Сочи. В ноябре 2025 года стало известно, что стоимость строительства объекта увеличилась с 73,5 млрд руб. до 127 млрд руб. из-за сложного рельефа, для которого потребовалось больше работ. Также повлияло общее подорожание материалов и логистики.

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию четвертого этапа строительства в январе 2025 года, а в сентябре — первые два этапа. Стоимость всей магистрали планируют определить к 2030 году.

Алина Зорина

Новости компаний Все