В Ростове на развитие транспортно-пересадочных узлов направят 318 млн рублей

На модернизацию четырех основных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) потребуется 318 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Речь идет о ТПУ «Центральный рынок», «Ж/д вокзал», «Сельмаш» и «Первомайская». Совокупный пассажирский поток которых составляет около 30 тыс. человек в сутки.

В 2026 году планируется обустроить транспортный узел «Центральный рынок» (пр. Буденновский/ул. Московская). Здесь установят крытые павильоны.

Кроме этого, в донской столице создадут две перехватывающие парковки на 350 мест на Восточном шоссе и на пр-те Шолохова. Они помогут разгрузить центр: въезжающие в город автомобилисты смогут оставлять здесь машины и пересаживаться на общественный транспорт.

Чтобы упорядочить въезд автобусов междугородних и межрегиональных маршрутов, будет определена специализация трех автовокзалов Ростова.

«Например, транзитные рейсы с М4 направим на областной вокзал. Поручил представителям автовокзалов вместе с проектным институтом проработать корректировку маршрутов. Важно найти компромисс между интересами пассажиров и перевозчиков», — отметил господин Слюсарь.

Глава региона добавил, что долгосрочные проекты, включая строительство новых железнодорожных станций на окраине Ростова, требуют техникоэкономического обоснования — они в пятилетней перспективе.

Наталья Белоштейн