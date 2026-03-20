Матвей Мичков, которого несколько лет называли самым перспективным российским хоккеистом, попал в непростую ситуацию. Парень из Перми еще в 16 лет побил рекорд Александра Овечкина на юниорском чемпионате мира, став самым молодым автором покера среди россиян. В этом возрасте он сыграл за взрослую сборную страны.

В 2023-м «Филадельфия» выбрала Мичкова в первом раунде драфта под седьмым номером. И в 19 он стал самым молодым хоккеистом клуба в истории, сделавшим три результативные передачи за один период. Вообще дебютный сезон Матвея в НХЛ был очень ярким: он забросил 20 шайб, сделал 30 передач и, конечно, привлек внимание к своей персоне. Такого юноши в «Филадельфии» не было с начала века.

Разговоры о том, что россиянину могут платить по $10 млн в год, не прекращались, но сказка быстро закончилась. В клубе сменился тренер, и старт второго сезона в Национальной хоккейной лиге молодой российский талант провалил. Заокеанская пресса критикует парня за слабую игру. Болельщики откровенно ругаются и делают упор на том, что Мичков не готов физически. Нынешний наставник «Филадельфии» Рик Токкет требует от молодого парня играть прямолинейно, по-североамерикански, и при этом маринует его в нижних звеньях, которые проводят на льду немного времени. Все это настоящая проверка на прочность для российского таланта.

Сейчас у Мичкова контракт новичка, по которому он получает в «Филадельфии Флайерз» около $3 млн плюс бонусы за разного рода достижения на площадке. Соглашение действует до конца следующего сезона, так что время у Матвея есть. И в ближайшие полтора года поклонники хоккея своими глазами увидят либо сияние большой звезды, либо еще один путь несбывшихся надежд.

Владимир Осипов