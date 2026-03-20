Тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов лишился ВНЖ в Латвии

У заслуженного тренера России по хоккею Владимира Крикунова аннулировали вид на жительство в Латвии, несмотря на то что документ, по его словам, был действителен до 2027 года. Об этом специалист сообщил в беседе с ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам тренера, он подал документы на продление разрешения на проживание, однако в процессе оформления столкнулся с неожиданным решением миграционных органов. Крикунов уточнил, что узнал об аннулировании документа на границе, куда направился для получения необходимой справки. При этом, как отметил специалист, ранее срок действия вида на жительство не вызывал вопросов.

После получения требуемых документов тренер направил их в соответствующие инстанции и обратился в дипломатическое представительство за визой для въезда в Латвию. Однако в выдаче визы ему было отказано. В дальнейшем, по его словам, в миграционной службе ему рекомендовали ожидать завершения проверки. Позднее Крикунов получил уведомление о возможности пребывания на территории страны до 29 апреля, однако этот документ не стал основанием для оформления въездной визы.

Господин Крикунов также отметил, что в текущем сезоне работает тренером-консультантом в клубе Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи». При этом он сообщил о намерении завершить работу в клубе и сосредоточиться на возвращении в Москву.

По его словам, дальнейшие профессиональные планы будут зависеть от предложений, однако приоритетом остается возможность сократить нагрузку после многолетней тренерской карьеры.

Мария Удовик