На развитие промпарков СКФО в 2026 году направят 850 млн рублей

Развитие промышленной инфраструктуры и запуск новых производственных площадок признаны ключевыми факторами привлечения инвестиций в Северо-Кавказский федеральный округ. Об этом сообщает РБК– Кавказ со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

Сейчас в регионах округа функционируют 19 индустриальных парков, три промышленных технопарка и особая экономическая зона «Грозный». Вице-премьер уточнил, что на данных объектах уже работают 163 резидента и прорабатывается вопрос создания еще шести аналогичных площадок.

Для реализации этих планов Минэкономразвития России в 2026 году предусмотрело 850 млн руб. Из этого объема финансирования 500 млн будет направлено на создание промышленного технопарка алюминиевой промышленности в Ингушетии, а оставшиеся 350 млн пойдут на развитие индустриального парка «Мастер», расположенного в Ставропольском крае.

Параллельно с промышленностью стратегическим направлением для инвестиций остается агропромышленный комплекс, где приоритетом становится расширение мощностей по хранению и переработке продукции. Александр Новак отметил, что сегодня субъекты СКФО обеспечивают более 40% общероссийского производства плодовых и ягодных культур, что составляет порядка 1,6 млн т. Он также добавил, что наряду с традиционными садами Кабардино-Балкарии и виноградниками Дагестана в регионе активно запускаются новые проекты по выращиванию голубики, спаржи и горного картофеля.

Валерий Климов